Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası'na veda etti

- Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Katar Açık'ta ilk turda elendi.
- Zeynep, Yunan Maria Sakkari'ye 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup oldu.
- Doha'daki turnuvada mücadelesini tamamladı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
WTA 1000 düzeyindeki kadınlar tenis turnuvası Katar Açık'ta milli tenisçi Zeynep Sönmez mücadele etti.
Başkent Doha'daki organizasyonun ilk turunda Zeynep, Yunan Maria Sakkari ile karşılaştı.
ZEYNEP ELENDİ
Dünya 85'incisi milli sporcu, sıralamanın 52. basamağındaki rakibi karşısında 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup olarak turnuvaya veda etti.