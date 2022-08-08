TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası Başlıyor

Türkiye Golf Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası, TGF Silivri Golf Sahası’nda yarın başlayacak.

4 gün sürecek şampiyonada 19 kulüpten 77 oyuncu sahaya çıkacak.



09-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında İstanbul Silivri’de düzenlenecek TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası yarın başlıyor.

TGF Silivri Golf Sahası’nda gerçekleştirilecek organizasyonda Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü, Albatros Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Karya Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, National BGK, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Regnum Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü’den ve ferdi lisanslı 77 oyuncu yer alıyor.

Dört gün sürecek şampiyonanın final raundunun ardından, dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek. Kazanan, Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası kupasının üzerine ismini yazdıracak.

Pandemi dolayısıyla en son 2019 yılında yine TGF Silivri Golf Sahası’nda oynanan 2019 TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası’nda, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü sporcularından Taner Yamaç toplamda 301 (+13) gross skorla şampiyon olmuştu.