Petrol
114.81
0.50%
Euro
16.69
2.75%
Dolar
15.88
2.19%
Altın
937.62
2.05%
Borsa
2408
0.74%
Bitcoin
492.046
4.41%
BTXN Coin
13.71
4.89%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C
    Sadık Çiftpınar'a Süper Lig'den 4 talip

    Sadık Çiftpınar'a Süper Lig'den 4 talip

    Spor Toto Süper Lig’den düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini nisan ayında fesheden Sadık Çiftpınar için Süper Lig kulüpleri transfer yarışına girdi.
    • 17.05.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 12:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçtiğimiz ay Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Sadık Çiftpınar, Süper Lig takımlarının transfer listesinde yer alıyor.

    Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Konyaspor, Fatih Karagümrük ve Başakşehir, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı.

    Sadık Çiftpınar a Süper Lig den 4 talip #1

    Yerli olduğu için isteniyor

    Gelecek sezonda uygulanacak olan 7+4 kuralından dolayı sahada en az 4 yerli oyuncu kullanmak zorunda olan kulüpler, oyuncu ve menajeri ile görüşmelerini sürdürüyor.

    Gelen teklifleri değerlendiren Çiftpınar’ın, sezonun bitmesiyle birlikte karar vermesi ve yeni takımını açıklaması bekleniyor.

    29 yaşındaki tecrübeli stoper, bu sene lig ve kupada toplam 25 maça çıktı.

    Sadık Çiftpınar a Süper Lig den 4 talip #2

    Sadık Çiftpınar'dan taraftara hareket - HABERİ

    Sadık Çiftpınar a Süper Lig den 4 talip #3


    İlginizi Çekebilir

    Benzin ve LPG'ye zam geldi
    Ekonomi

    Benzin ve LPG'ye zam geldi

    Bulduğu sıradışı yöntem ile koin milyoneri oldu!
    Milyoner Olan Türkler

    Bulduğu sıradışı yöntem ile koin milyoneri oldu!

    Sinem Kobal, ikinci bebeğini kucağına aldı
    Magazin

    Sinem Kobal, ikinci bebeğini kucağına aldı

    Görüş Bildir