39 yaşındaki Güiza, sözleşmesini uzattı

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Kariyerini İspanya 3. liginde sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Güiza, ilerleyen yaşına rağmen 'futbola devam' dedi.
39 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibi Atletico Sanluqueno ile olan sözleşmesini uzattı. Tecrübeli forvet, 3 yıldır Sanluqueno takımında forma giyiyordu.
14 MİLYON EURO VERİLMİŞTİ
2008-2011 yılları arasında sarı-lacivertlilerde oynayan Güiza, Mallorca'dan 14 milyon euroya transfer edilmiş, ancak büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.
Öte yandan karantina günlerini evinde geçiren oyuncu, geçtiğimiz günlerde markette alışveriş yaparken görüntülenmişti.