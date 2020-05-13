39 yaşındaki Güiza, sözleşmesini uzattı
ensonhaber.com

Kariyerini İspanya 3. liginde sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Güiza, ilerleyen yaşına rağmen 'futbola devam' dedi.

39 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibi Atletico Sanluqueno ile olan sözleşmesini uzattı. Tecrübeli forvet, 3 yıldır Sanluqueno takımında forma giyiyordu.

39 yaşındaki Güiza, sözleşmesini uzattı

14 MİLYON EURO VERİLMİŞTİ

2008-2011 yılları arasında sarı-lacivertlilerde oynayan Güiza, Mallorca'dan 14 milyon euroya transfer edilmiş, ancak büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Öte yandan karantina günlerini evinde geçiren oyuncu, geçtiğimiz günlerde markette alışveriş yaparken görüntülenmişti.

39 yaşındaki Güiza, sözleşmesini uzattı