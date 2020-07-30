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    39 yaşındaki Tabata, Xavi'nin takımına transfer oldu

    Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Japon asıllı Brezilyalı futbolcu Rodrigo Tabata, Al Sadd takımıyla anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2020 - 09:18
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    39 yaşındaki Tabata, Xavi'nin takımına transfer oldu

    Beşiktaş'ın 2009 yılında Gaziantepspor'dan 8 milyon euro karşılığında transfer ettiği Rodrigo Tabata, ilerlemiş yaşına rağman yeşil sahalarda ter dökmeye devam ediyor.

    "YENİ BİR MEYDAN OKUMA"

    Japon asıllı Brezilyalı futbolcu, Al Rayyan ile yollarını ayırarak Xavi'nin çalıştırdığı Al Sadd takımına transfer oldu.

    39 yaşındaki oyuncu, "Yeni bir meydan okumaya hazırım" dedi.

    39 yaşındaki Tabata, Xavi'nin takımına transfer oldu #1

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