45 yaşındaki Gianluigi Buffon, Suudi Arabistan'dan teklif aldı Suudi Arabistan'dan bir kulübün, Gianluigi Buffon'a senelik 30 milyon euroluk teklifte bulunduğu belirtildi.

İtalya Serie B takımlarında Parma'da forma giyen Gianluigi Buffon'a, Suudi Arabistan'dan dev bir teklif geldi.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, Parma'yla 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Buffon'a, Suudi Arabistan'dan bir kulübün senelik 30 milyon euro önerdiği ifade edildi.

Kariyerinde Juventus ve PSG gibi takımlar olan dünyaca ünlü kalecinin teklifi düşündüğü ve yol ayrımında olduğu kaydedildi.

19 maçta 24 gol yedi

Buffon, Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmesi halinde Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyen ikinci futbolcu olacak. Daha önce Sebastian Giovinco, Al-Hilal'de 2019-2021 yılları arasında forma giymişti.

Parma'da geçtiğimiz sezon 19 maçta süre alan Gianluigi Buffon, kalesinde 24 gol gördü. Deneyimli kaleci 5 maçta ise kalesini gole kapattı.