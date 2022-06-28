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    Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray için Ali Koç'u reddetti

    Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray için Ali Koç'u reddetti

    Tranferde son dakikaya kadar Abdülkerim'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de Ali Koç'un Bardakcı'ya yaptığı maaş teklifi, oyuncu tarafından reddedildi.
    • 28.06.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 10:10
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    Yaz dönemine Abdülkerim Bardakcı transferiyle başlayarak gövde gösterisi yapan Galatasaray, ezeli rakiplerine önemli bir çalım atmış oldu.

    Özellikle Fenerbahçe cephesinin kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı tecrübeli stoper, son ana kadar sarı-lacivertlilerin gündeminde kaldı.

    "Galatasaray'dan ne alacaksan iki katı"

    Öyle ki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, 27 yaşındaki futbolcuyu bizzat arayarak, "Galatasaray sana 17 milyon lira veriyorsa, biz 21 milyon lira veriyoruz. Her yıl Galatasaray'dan ne alacaksan, aynı oranda fazlasını biz verelim." dediği, ancak Abdülkerim'in, bu teklifi de geri çevirerek, "Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum." cevabını verdiği öğrenildi.

    Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray için Ali Koç u reddetti #1

    Hedefi Milli forma

    Süper Lig'de çok iyi bir sezonu geride bırakan Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da satışı gündemde olan Marcao'nun formasını gözüne kestirirken, bir hayalini daha gerçekleştirmek için geri sayımda.

    Henüz A Milli Takım forması giyemeyen deneyimli stoper, sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla bir büyük seviyeyi daha geride bırakmayı hedefliyor.

    Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray için Ali Koç u reddetti #2


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