Abdullah Avcı, Dejan Lovren'i istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Zenit forması giyen 33 yaşındaki Dejan Lovren'i istediğini iletti. Bu karar sonrası bordo-mavili yöneticiler harekete geçti.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, sezonun başlamasına saatler kala stoper transferi için çalışmalarına devam ediyor.

Farklı oyuncuların gündeme geldiği bordo-mavililerde bazı isimler maaş talebi nedeniyle transfer edilemezken bazı isimler de teknik ekipten veto yemişti.

Rus ekiplerinden Zenit forması giyen ve bir süredir takımda huzursuz olması sebebiyle takımdan ayrılacağı konuşulan Hırvat oyuncu Dejan Lovren'in, menajerler aracılığıyla Karadeniz ekibine önerildiği aktarıldı.

Lovren'de bonservis sorunu yok

Zenit ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonuna kadar devam eden Lovren'in, takımdan ayrılma isteğini yönetimle bir süredir görüştüğü ve bonservis ücreti ödenmeden takımdan ayrılması konusunda bir problemi olmadığı öğrenildi.

Trabzonspor yönetiminin savunma transferi için ayırdığı bütçeye uygun bir maliyetle takıma gelmesi konusunda bir problem olmayan 33 yaşındaki tecrübeli stoper Dejan Lovren ile prensip anlaşmasına varıldığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.