Acun Ilıcalı'dan transfer sözleri: İlk hedefim Zajc'tı Acun Ilıcalı, Hull City'i ilk aldığı dönemde Fenerbahçe'den Miha Zajc ile ilgilendiklerini ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi.

ensonhaber.com

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, Slovenya'nın köklü ekiplerinden Maribor'u bünyelerine katmaya hazırlanıyor.

Avrupa'da yayın yapan Sportklub'a konuşan Ilıcalı, Hull City'ye benzer bir başarı öyküsü yazabilecek ekip aradıklarını ve uzun bir araştırmadan sonra Slovenya'yı seçtiklerini kaydetti.

"Hull City'yi devraldığımda ilk hedefim Zajc'tı"

Ilıcalı, Fenerbahçe forması giyen Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc için de bir transfer itirafında bulundu.

Acun Ilıcalı, Zajc hakkında şunları dedi:

Hull City'yi devraldığımda ilk hedefim Zajc'tı ama ne yazık ki o Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi. Biraz da şanslıyım çünkü ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Projemizi Slovenya'da, Sloven oyuncularla gerçekleştirme adımına taşıdığımızda belki Maribor'a gelmek isteyebilir. Hull'da da onunla her zaman ilgileniyoruz

Bu sezon 20 maça çıktı

3 milyon euro piyasa değerine sahip orta saha oyuncusu, bu sezon sarı-lacivertli formayı 20 kez giydi.

29 yaşındaki isim, bu karşılaşmalarda 2 kez ağları sarsmayı başardı.