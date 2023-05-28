Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Enis Bardhi'nin peşinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor forması giyen Enes Bardhi'yi transfer etmek için harekete geçti.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak bitiren ancak bu sezon beklentilerin uzağında kalarak zirvenin gerisinde kalan Trabzonspor'da gözler yeni sezona çevrildi.

Takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da merak konusu olurken İngiliz basınında Kuzey Makedonyalı futbolcu Enis Bardhi hakkında bir transfer iddiası yazıldı.

Hull City, transfer etmek istiyor

Hull Daily Mail'in haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'dan Enis Bardhi ile ilgileniyor.

Haberde Hull City'nin Trabzonspor ile yaz transfer döneminin başlamasının ardından görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Trabzonspor formasıyla 6 gol attı

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 39 maçta forma şansı bulan Enis Bardhi, 6 kez fileleri havalandırdı. Makedon futbolcunun Trabzonspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.