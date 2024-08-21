Adana Demirsporlu Samuel Nongoh, Veres Rivne'ye transfer oldu

Haber Merkezi
Süper Lig'de geride kalan iki haftada puanla tanışamayan Adana Demirspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Adana ekibi, 20 yaşındaki hücum oyuncusu Samuel Nongoh ile yolların ayrıldığını ve Kamerunlu ismin, Ukrayna Ligi takımı Veres Rivne'nin yolunu tuttuğunu duyurdu.
"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Profesyonel futbolcumuz Samuel Nongoh, bonservis bedeliyle Ukrayna'nın Veres takımına transfer olmuştur. Nongoh'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
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