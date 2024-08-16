Adı Beşiktaş'la anılıyordu: Yeni takımı belli oldu MLS ekibi Chicago Fire’dan ayrılan İsviçreli yıldız Xherdan Shaqiri, eski kulübü Basel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi

Yurt dışı transfer sezonu hızla devam ediyor ve birçok yıldız oyuncu yeni takımlarıyla anlaşmalar imzalıyor.

MLS ekiplerinden Chicago Fire’da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri’nin forma giyeceği yeni ekibi belli oldu.

Shaqiri, kariyerine daha önce alt yapısında yetiştiği İsviçre’nin Basel kulübünde devam edecek.

Tecrübeli oyuncu, alt yaş kategorilerinde yetiştiği Basel’den 2012 yılında 11.80 milyon euro karşılığında Bayern Münih’e transfer olmuştu

32 yaşındaki oyuncu, Basel ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı.

ADI BEŞİKTAŞ'LA ANILIYORDU

Shaqiri’nin adı transfer döneminde Beşiktaş, Panathinaikos ve Suudi Arabistan kulüpleriyle anılıyordu.

Chicago Fire formasıyla toplam 75 maça çıkan tecrübeli futbolcu, bu süreçte 16 gol atıp 13 asist yaptı.