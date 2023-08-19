Al Ahli, Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı Merih Demiral'ı renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu da transfer etmek istiyor.

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Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dünya futboluna damga varan Suudi Arabistan ekipleri, kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Eduard Mendy gibi yıldız isimleri kadrosunu katan Al Ahli, son olarak milli oyuncu Merih Demiral'ı transfer etti.

25 yaşındaki savunmacı, 3 yıllık sözleşme imzaladığı yeni takımında yıllık 12 milyon euro maaş alacak. Gerçekleşen bu transferin ardından yeşil-beyazlı takımın bir Türk yıldızı daha listesine aldığı öne sürüldü.

Hakan listede yer alıyor

L'Equipe'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

Habere göre; Merih Demiral'i transfer eden Suudi ekibi, Hakan Çalhanoğlu'nu da listeye aldı.

Al Ahli'nin milli oyuncu için kısa süre içinde Inter'e resmi teklif yapması bekleniyor.

Sözleşmesini yeniledi

Inter ile toplamda 95 maça çıkan 29 yaşındaki orta saha, 12 gol ve 21 asist yaptı.

İtalyan ekibi, 2023-2024 sezonu öncesinde Hakan'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmıştı.