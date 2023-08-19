Merih Demiral, Al Ahli'ye transfer oldu A Milli takımın yıldız stoperlerinden Merih Demiral, Arabistan takımlarından Al Ahli'ye transfer oldu.

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ensonhaber.com

Atalanta'da Merih Demiral ile yollar ayrıldı. A Milli yıldızımız, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ahli'ye transfer oldu.

Sözleşme 3 yıllık

Merih'in Al Ahli'den senelik 12 milyon euro ücret alacağı öğrenildi.

Atalanta ise 20 milyon euro bonservis bedeli elde edecek.

25 yaşındaki futbolcunun eski takımı Juventus da sözleşme şartları gereği bu transferden yüzde 10 pay alacak.

Suudi ekibi bonservis bedeli olarak Atalanta'ya 20 milyon euro ödeyecek.

"Savaşmaya hazırım"

Al-Ahli'ye transfer olduktan sonra konuşan Merih Demiral şunları söyledi: