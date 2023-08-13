Al Hilal, Neymar'la anlaşmaya vardı Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'in Neymar ile iki yıllık sözleşme konusunda anlaştığı öne sürüldü.

Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dünya futboluna damgasını vurmayı başaran Suudi Arabistan Ligi takımlar yıldızlara doymuyor.

Sezonun tamamlanmasıyla Fenerbahçe'den ayrılarak Arap Yarımadasının yolunu tutan Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, sansasyonel bir transfere hazırlanıyor.

Mavi-beyazlı ekip, Fransız devi Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Neymar'ı renklerine bağlamak üzere.

2 yılda 160 milyon euro alacak

L'Equipe'in haberine göre; Neymar'la anlaşmaya varan Al Hilal, PSG ile de kısa sürede görüşmeleri nihayete erdirerek transferi bitirecek.

Haberde Brezilyalı yıldızın yeni takımında iki yılda toplam 160 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Avrupa basınında çıkan diğer haberlerde Suudi Arabistan ekibinin Fransız devine 60 milyon euro bonservis ödeyeceği yazıldı.

PSG ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden 31 yaşındaki yıldız isim, Fransız devi ile kariyerinde 173 maça çıktı. Neymar, 6 sezondur formasını giydiği takımı ile 118 kez gol sevinci yaşadı.