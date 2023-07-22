Al Hilal'den Mbappe'ye astronomik teklif: 200 milyon euro PSG'de kadro dışı kalan Kylian Mbappe için çarpıcı bir iddia geldi. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 200 milyon euro karşılığında Fransız futbolcuyu transfer etmek istiyor.

PSG'nin Japonya kampına alınmayan Fransız yıldız Kylian Mbappe ile çarpıcı transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Fransız basınından RMC'nin haberine göre; Mbappe'nin PSG tarafından satışa çıkarılmasının ardından yıldız oyuncuyla en çok adı geçen kulüp olan Real Madrid'in yanı sıra Chelsea de talip oldu.

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Jesus istiyor

Haberde, Suudi Arabistan Devleti'nin, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'de forma giymesini istediği Mbappe için de büyük bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

Hükümet, Mbappe'ye yıllık 200 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme ve PSG'ye de 200 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

Mbappe kalmak istiyor

Kulübün kendisiyle yollarını ayırmak istemesine rağmen 24 yaşındaki yıldızın 1 yıl daha PSG'de kalıp gelecek sezon bonservissiz şekilde takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

Hedefi Real Madrid

Yine Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre ise Kylian Mbappe eğer bu yaz takımdan ayrılırsa Real Madrid'den başka bir takımda forma giymeyi aklının ucundan bile geçirmiyor.

PSG yönetimi, Mbappe'nin Real Madrid ile şimdiden anlaştığını düşündüğü ve bu yüzden de yıldız oyuncuyla yolları ayırma kararı aldı.