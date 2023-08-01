Al Nassr, Bayern Münih'ten Sadio Mane'yi transfer etti Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr, Almanya ekibi Bayern Münih'ten Senegalli forvet Sadio Mane'yi kadrosuna kattığını video paylaşarak duyurdu.

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AA & Ensonhaber

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Al Nassr Kulübü, 31 yaşındaki Sadio Mane'nin transferini Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yılda 40 milyon euro kazanacak

Uluslararası basında transferin 30 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği ve Mane'nin yıllık 40 milyon euro maaş kazanacağı öne sürüldü.

Mane'nin Bayern Münih kariyeri

Metz, Salzburg, Southampton ve Liverpool'da oynayan Mane, geçen yıl 32 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu. Münih ekibinde 38 maça çıkan Senegalli milli futbolcu, 12 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Futbola büyük yatırım yapılan ve birçok yıldız ismin transfer edildiği Suudi Arabistan'da iddialı bir takım kuran Al Nassr, kadrosunda Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic, Alex Telles, Seko Fofana, David Ospina ve Anderson Talisca'yı da bulunduruyor.