Al Sadd, eski Beşiktaşlı Romain Saiss'ı gönderiyor Katar ekibi Al Sadd, Beşiktaş'tan transfer ettiği Romain Saiss'ı yabancı kontenjanı nedeniyle takımdan göndermeyi düşünüyor.

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Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Katar Ligi ekiplerinden Al Sadd'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Romain Saiss, hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Al Sadd'ın Saiss ile yollarını ayırmak istediği öne sürüldü.

Katar ekibinin, yabancı kontenjanında yer açmak istediği, bu nedenle Saiss'ı takımdan göndermeye sıcak baktığı aktarıldı.

Yeni takımıyla henüz resmi bir maçta forma giyemeyen 33 yaşındaki savunma oyuncusu, Al Sadd'la 2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

"Tek sorun teknik direktörde"

Öte yandan Romain Saiss, Beşiktaş'a vedasının ardından söylediği olay cümlelerle gündem yaratmıştı.

Siyah-beyazlılardan ayrılma sebebinin Şenol Güneş olduğunu söyleyen Faslı stoper, deneyimli teknik adam için şu ifadeleri kullanmıştı: