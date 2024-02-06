Alanyaspor, Sergio Cordova’yı Sochi'ye kiraladı
İHA

Alanyaspor’un 26 yaşındaki Venezuela’lı oyuncusu Sergio Cordova, satın alma opsiyonuyla Rusya Premier Lig'de mücadele eden Sochi takımına kiralandı.

2023-2024 sezonu başında Alanya ekibine transfer olan Cordova, 3’ü Türkiye Kupası, 18’i Süper Lig olmak üzere toplam 21 karşılaşmada forma giyerken, 3 gol atma başarısı gösterdi.

"Yeni takımında başarılar dileriz"

Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Futbolcumuza verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)