Alanyaspor, Sergio Cordova’yı Sochi'ye kiraladı

İHA
Alanyaspor’un 26 yaşındaki Venezuela’lı oyuncusu Sergio Cordova, satın alma opsiyonuyla Rusya Premier Lig'de mücadele eden Sochi takımına kiralandı.
2023-2024 sezonu başında Alanya ekibine transfer olan Cordova, 3’ü Türkiye Kupası, 18’i Süper Lig olmak üzere toplam 21 karşılaşmada forma giyerken, 3 gol atma başarısı gösterdi.
"Yeni takımında başarılar dileriz"
Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Futbolcumuza verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz.
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