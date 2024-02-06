Alanyaspor, Sergio Cordova’yı Sochi'ye kiraladı Alanyaspor’un forvet oyuncusu Sergio Cordova Rusya Premier Lig takımlarından Sochi’ye kiralandı.

İHA

Alanyaspor’un 26 yaşındaki Venezuela’lı oyuncusu Sergio Cordova, satın alma opsiyonuyla Rusya Premier Lig'de mücadele eden Sochi takımına kiralandı.

2023-2024 sezonu başında Alanya ekibine transfer olan Cordova, 3’ü Türkiye Kupası, 18’i Süper Lig olmak üzere toplam 21 karşılaşmada forma giyerken, 3 gol atma başarısı gösterdi.

"Yeni takımında başarılar dileriz"

Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Futbolcumuza verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)