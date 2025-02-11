Alanyaspor'da toplu imza töreni yapıldı

İHA

Alanyaspor, ara transfer döneminin bitimine saatler kala takıma kazandırdığı oyuncular ile toplu imza töreni düzenledi.

İlk tören, Panathinaikos takımından transfer edilen oyuncular Tonny Emlio Trindade de Vilhena ve Andraz Sporar için yapıldı.

"DEVRE ARASI TRANSFER YAPMAK OLDUKÇA ZOR"

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, şunları dedi:

Devre arası transfer yapmak oldukça zor. Transferin son günündeyiz. Yeni gelen futbolcularla görüşmelerimiz devam ediyordu. 2. gün önce imza tören yapıyoruz diye duyurusunu yaptık. Panathinaikos’dan 2 futbolcumuz var. Birinci transferimiz santrafor bölgesinde oynayan Sporar, diğeri de orta saha mevkiinde Tonny. Özellikle oyuncularımıza Alanyaspor’a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu bölgede eksikliklerimiz vardı. Bu eksiklikleri bu transferlerle gidereceğimizi düşünüyoruz. Tonny sezon sonuna kadar Sporar ile de 2.5 yıllık sözleşme imzaladık. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Eski oyuncumuz Tzavellas’ın katkısı çok fazla, kendisine teşekkür ediyorum. Aramıza hoş geldin diyorum.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Yeni transferlerden Vilhena ise, şunları dedi:

Burada olduğum için mutluyum Şuanda çok hazırım takıma her şeyimi vermek istiyorum. Takıma yardımcı olmak istiyorum umarım hepimiz için iyi bir sezon olacak.

"TAKIMA YARDIM ETMEYE HAZIRIM"

Vilhena’nın konuşmasının takımla bir an önce hazırlıklara başlamak istediğini ifade eden Sporar ise, şunları dedi:

Takıma yardım etmeye hazırım. Bir an önce takımla çalışmaya başlamak istiyorum. Umarım kupada ve ligde sonuna kadar ilerleriz.

"KAZASIZ BELASIZ BİR SEZON GEÇİRMEYİ DİLİYORUM"

Yeni transfer edilen yabancı futbolcuların imza töreninin ardından yerli futbolcular ile de imza töreni gerçekleşti.

Tören öncesinde konuşan Alanyaspor Kulubü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, şu şekilde konuştu:

Tabii ki de kulübümüzün her zaman Türk oyunculara da genç oyunculara da önem verdiğimizi herkes bilir. Tabii bu doğrultuda devre arası transfer zor olmasına rağmen genç oyunlarımızı transfer ettik. Pendikspor’dan Enes Keskin ve Mert Toy stoper Enes Orta Saha Batuhan Yavuz da Duisburg’dan geldi. Yani Alanyaspor’un geleceğinde çok faydalı olacak ve kendilerinin de burada çıkış yapabileceği ve daha ileri gidebileceği bir kulübe geldiklerini düşünüyorum ben. Biz de kendilerini o doğrultuda transfer ettik. İnşallah burada iyi çalışacaklar, çok daha üzerine koyacaklar, inşallah forma şansı bulurlar, ben bulacaklarına da inanıyorum. Çünkü önlerinde açık bir süreç var onların içinde burası ideal bir kulüp olduğunu ve Alanyaspor’un gençlere ne kadar önem verdiğini ve gençlerin önünü açtığı bir kulüp olduğunu da kendileri biliyorlar. Hem kulübümüze hem de gençlerimize hayırlı olsun inşallah onlarda ellerinden geleni yapacaklardır. Kazasız belasız bir sezon geçirmeyi diliyorum.

"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Konuşmanın ardından sırayla mikrofonlara konuşan Diusburg ‘dan transfer edilen oyunculardan Batuhan Yavuz, şunları dedi:

Bu transferde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Alanyaspor’a benim potansiyelime inanıp ve beni istemeleri beni çok mutlu etti. Ben burada çalışıp hedeflerime doğru yöneleceğim ve inşallah sizin güveninizi boşa çıkarmam.

"ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ İNŞALLAH"

Pendikspor’dan transfer edilen orta saha oyuncusu Enes Keskin ise, şu ifadeleri kullandı:

Başkanımızın dediği gibi genç oyuncular için çok önemli bir kulüp burası hem de hayallerimize giden yolda önemli bir yer. Herkese teşekkür ederim, çalışıp gelişip önümüze bakacağız inşallah.

"KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

Pendikspor’dan transfer edilen defans oyuncusu Umut Mert Toy ise şu şekilde konuştu:

Başkanımıza teşekkür ederiz, hepimiz için çok güzel şeyler söyledi. Kulüp bize güveniyor, biz de kendimize güveniyoruz. İnşallah en güzel şekilde çalışıp takımı en üst yerde bitirip, ligi de en güzel şekilde tamamlayacağız.

FOTOĞRAF ÇEKTİRİLDİ

Alanyaspor, toplamda ara transfer döneminde 5 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Umut Mert Toy, Batuhan Yavuz ve Enes Keskin ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanırken, Panathinaikos’dan transfer edilen Sporar ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Diğer yabancı futbolcu olan Vilhena ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

İmza töreninin ardından yeni transferler ile fotoğraf çektirildi.