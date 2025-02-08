Alanyaspor'dan 2 takviye birden

İHA

Alanyaspor, 2024- 2025 sezonunun ara transfer döneminde takıma yeni oyuncular alarak kadroyu güçlendirmeye devam ediyor.

Yunanistan takımlarından Panathinaikos forması giyen orta saha oyuncusu Tonny Vilhena ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Alanyaspor, son olarak Pendikspor'da forma giyen defans oyuncusu Umut Mert Toy ile de 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

VILHENA VE UMUT'UN PERFORMANSLARI

30 yaşında orta saha oyuncusu Vilhena, kariyerinde Feyenoord, Krasnodar, Espanyol, Salernitana ve Panathinaikos formaları giydi.

Geçen sezon 41 maçta görev alan orta saha oyuncusu Vilhena, 25 kez ilk 11'de sahaya çıkarken takıma 1 gol katkısı verdi.

Alanyaspor'un 20 yaşındaki yeni defans oyuncusu Umut Mert Toy ise bu sezon Pendikspor'da 1 maça çıktı.