Alejandro Grimaldo, Bayer Leverkusen'de Portekiz kulübü Benfica ile sözleşmesi sona eren tecrübeli sol bek Alejandro Grimaldo, Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'e transfer oldu.

Benfica ile sözleşmesi sona eren Alejandro Grimaldo, Bayer Leverkusen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan habere göre, sağlık kontrollerini tamamlayan Portekizli futbolcu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandı.

12 milyon euro imza ücreti alacak

Portekiz'in Record gazetesi; 27 yaşındaki oyuncunun, imza ücreti olarak 12 milyon euro yıllık ise 6 milyon euro kazanacağını belirtti.

Bayer Leverkusen'in Sportif Direkötü Rofles, şunları dedi:

''Alejandro Grimaldo çevik, çok yetenekli bir bek, taktiksel olarak çok usta. Gol atmak için tehlikeli, çok fazla tecrübesi ve klası var."

Galatasaray'ın gündemine gelmişti

Portekizli futbolcu Grimaldo ise Bundesliga'da oynacağı için heyecanlı olduğu dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray ile anılan Alejandro Grimaldo, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 52 maçta 7 gol attı ve 15 asist kaydetti.