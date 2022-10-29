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    Alex de Souza, Sao Paulo'dan ayrıldı

    Alex de Souza, Sao Paulo'dan ayrıldı

    Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, Sao Paulo'daki U20 teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını açıkladı.
    • 29.10.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 09:18
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    Bir zamanlar Fenerbahçe'de forma giyen ve efsane oyuncular arasına giren Brezilyalı yıldız Alex de Souza, şimdilerde ülkesinde teknik direktörlük yapıyordu.

    Sao Paulo U20 Takımı'nda görev yapan Alex de Souza, görevinden ayrıldı.

    Görevinden ayrılmasının ardından bir açıklama yapan Brezilyalı teknik adam, "Bana bu fırsatı verdiği için Sao Paulo'ya çok minnettarım. Başkana, yönetim kuruluna, çalışanlara, günden güne sistemi anlamama çok yardımcı olan futbolculara teşekkür etmek istiyorum.

    Alex de Souza, Sao Paulo dan ayrıldı #1

    "Sao Paulolulara şükran doluyum"

    Taraftarlara beni iyi bir şekilde karşıladıkları için ve bu süre içerisinde beni Sao Paulolu yaptıkları için gerçekten şükran doluyum. Sonsuza dek taşıyacağım bir şükran duygusu..." ifadelerini kullandı.

    Alex de Souza, Sao Paulo dan ayrıldı #2

    A Takım yönetmek istiyor

    İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Alex, Sao Paulo U20 Takımı'nın başına geçen yıl nisan ayında geçmişti.

    Takımın başında 88 maçta görev yapan Alex de Souza, 51 galibiyet, 18 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

    Genç teknik adam kariyerinin bir sonraki adımında A Takım'da hocalık yapmak istiyor.

    Alex de Souza, Sao Paulo dan ayrıldı #3


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