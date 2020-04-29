Alex: İleride Fenerbahçe'yi çalıştırmak isterim Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

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Alex de Souza, Fenerbahçe'nin eski tercümanı Samet Güzel ile gazeteci Merve Toy'un sorularını yanıtladı.

Antrenörlük eğitimine başlayan Alex, koronavirüs nedeniyle lisansını eline alamadığını söyledi.

Efsane isim, ilerleyen yıllarda Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini belirtti.

"BAŞKAN BANA İNANIRSA GELİRİM"

Alex, "Teknik direktörlüğe başlayacağım. Aslında soru ‘Fenerbahçe'ye teknik direktör olacak mısın ya da olmak ister misin?' şeklinde değil, ‘Fenerbahçe seni teknik direktör olarak isteyecek mi?' gibi olmalı. Çünkü şöyle bir şey var. Şu anda teknik direktörlük kariyerime yeni başlıyorum. Belki başka bir kulüpte, başka ortamda çalışacağım. Benim Fenerbahçe yönetimi ile bağım çok güçlü. Eğer bir gün kulüpteki yöneticiler ve başkan benim takımı yöneteceğime inanır ve beni çağırırlarsa, elbette Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmak isterim." dedi.

Dünyayı sarsan koronavirüsün kendi kariyerini de etkilediğini belirten eski futbolcu, "Benim planım bu nedenle gecikti. Salgın olmasaydı ben antrenörlük lisansımı elime almış olacaktım." ifadelerini kullandı.