Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş için İstanbul'a geldi Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.

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Yaz transfer döneminde Emrecan Bulut, Jean Onana, Daniel Amartey ve Ante Rebic'i renklerine bağlayan Beşiktaş, bir transferi daha resmen açıklamaya hazırlanıyor.

Deneyimli teknik adam Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen siyah-beyazlılar, uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu bir transferi bitirmek üzere.

Görüşmeler devam edecek

Orta saha bölgesi için arayışlarda olan Beşiktaş, son olarak İngiliz ekibi Liverpool'un formasını giyen ve bonservisi elinde olan yıldız futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getirdi.

Transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen ve şehri gezecek olan 29 yaşındaki oyuncuyu taşıyan uçak saat 17.30 sularında iniş yaptı.

Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıştı

Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra bazı Premier Lig kulüpleriyle görüşen Oxlade-Chamberlain'in geçtiğimiz hafta içi başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edilmişti.

Kariyerinde 12 kupa kazandı

Southampton'ın altyapısından yetişip A takıma yükselen Oxlade-Chamberlain, 2011'de 13.8 milyon euroya Arsenal'e transfer olmuş ve burada 6 yıl oynadıktan sonra 38 milyon euroya Liverpool'a satılmıştı.

Liverpool ve Arsenal'de toplam 12 kupa kazanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiltere Milli Takımı'nda da 35 maç oynayıp 7 gol kaydetti.