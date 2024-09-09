Alexandru Cicaldau, Craiova'ya transfer oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da vedalar sürüyor.
Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun Rumen takımı Craiova'ya transfer olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau’nun transferi konusunda U Craiova 1948 Club Sportiv SA ile anlaşmaya varılmıştır.
GALATASARAY'LA 40 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray formasıyla 40 karşılaşmada görev yapan Cicaldau takımına kaydettiği 5 gol, 4 asist ile skor katkısı verdi.
İKİ KEZ KİRALANDI
2021 yazında Galatasaray'a transfer olan Cicaldau, sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği ilk sezonun ardından 2022 yazında Al Ittihad Kalba'ya kiralanmıştı.
Öte yandan Rumen futbolcu 2023 yazında ise kiralık olarak Konyaspor'un yolunu tutmuştu.
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