Alexandru Cicaldau, Craiova'ya transfer oldu
Haber Merkezi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da vedalar sürüyor.

Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun Rumen takımı Craiova'ya olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau’nun transferi konusunda U Craiova 1948 Club Sportiv SA ile anlaşmaya varılmıştır.

GALATASARAY'LA 40 MAÇA ÇIKTI

formasıyla 40 karşılaşmada görev yapan Cicaldau takımına kaydettiği 5 gol, 4 asist ile skor katkısı verdi.

İKİ KEZ KİRALANDI

2021 yazında Galatasaray'a transfer olan Cicaldau, sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği ilk sezonun ardından 2022 yazında Al Ittihad Kalba'ya kiralanmıştı.

Öte yandan Rumen futbolcu 2023 yazında ise kiralık olarak Konyaspor'un yolunu tutmuştu.

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editör