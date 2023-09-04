Alfredo Morelos, Santos'a transfer oldu Fenerbahçe'nin görüşmeler yaptığı ancak transferini gerçekleştirmediği Alfredo Morelos, Santos'a imza attı.

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ensonhaber.com

İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan ve geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye transfer olmak için İstanbul'a gelen Alfredo Morelos'un yeni takımı resmen belli oldu.

Santos'a imza attı

27 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Brezilya ligi ekiplerinden Santos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Alfredo Morelos, Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelmesine rağmen bu transfer gerçekleşmedi ve yıldız golcü Santos'un yolunu tuttu.

Geride bıraktığımız sezon Rangers formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Alfredo Morelos 12 gol, 7 asistlik skor katkısı vermişti.