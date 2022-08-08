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    Ali Akman Göztepe’ye transfer oldu

    Eintracht Frankfurt'un 20 yaşındaki oyuncusu Ali Akman Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe’ye kiralık olarak transfer oldu.
    • 08.08.2022 - 08:48
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    Ali Akman Göztepe’ye transfer oldu

    Süper Lig hedefi için transfer çalışmalarına devam eden Göztepe, Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ı kadrosuna kattı.

    Galatasaray’la adı anılan 20 yaşındaki santrfor kiralık olarak imzayı attı. Genç yıldızın sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunduğu açıklandı.

    Frankfurt maç garantisi istedi

    Galatasaray anlaşmaya vardığı genç futbolcu için Alman temsilcisine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmuş ancak Eintracht Frakfurt satın alma opsiyonu koymaya yanaşmadığı gibi sözleşmeye 25 maç oynama garantisi koymak istemişti. Geçtiğimiz günlerde Bursa'ya gelen genç oyuncunun iki kulüp arasındaki sorunların çözülmesinin ardından Galatasaray’a transfer olması bekleniyordu.

    Ali Akman Göztepe’ye transfer oldu #1

    E. Frankfurt, Göztepe ile anlaşmaya vardı

    Göztepe, yaptığı resmi duyuruda ''2002 doğumlu hücum oyuncusu Ali Akman satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır. '' ifadelerinde bulunuldu.
    Beklenen çıkışı yakalayamadı

    Bursaspor'dan ayrılmasının ardından 2020-2021 sezonun devre arasında Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman geçen sezon kiralık olarak forma giydiği NEC Nijmegen'da 32 maçta forma giyerken 6 gol kaydetti.

    Alman ekibiyle 2025 Mart ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro.

    Ali Akman Göztepe’ye transfer oldu #2


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