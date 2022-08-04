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    Ali Koç, Szalai’ye gelen teklifleri beğenmedi

    Ali Koç, Szalai’ye gelen teklifleri beğenmedi

    Fenerbahçe’de Atilla Szalai’nin adı bir süredir transfer dedikodularına karışırken, sarı-lacivertli yönetim Serie A ekibi Bologna’dan gelen teklifi de düşük bulduğu için kabul etmedi.
    • 04.08.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 17:58
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    Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunun devre arasında 2,2 milyon euroya transfer ettiği Attila Szalai, kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.

    Geçtiğimiz sezonda performansı beklentilerin altında kalan Attila Szalai, yeni sezon öncesi kampında Jesus'tan geçer not almıştı.

    Ali Koç, Szalai’ye gelen teklifleri beğenmedi #1

    Bologna 9 milyon euro teklif etti

    Bu yaz adı transfer söylentilerine karışan Attila Szalai'nin, Kim Min-Jae'nin Napoli’ye transferinin ardından 2022-23 sezonu öncesi Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülmüştü.

    Adı son olarak İtalya temsilci Bologna'yla anılan Macar savunmacıda bir detay ortaya çıktı.

    Akşam’ın haberine göre Attila Szalai için daha önce Wolfsburg ile temas kuran Fenerbahçe, Bologna'dan da istediğini alamadı. Attila Szalai için gelen rakamlar 9 milyon euroyu aşmazken, sarı-lacivertlilerin talebi ise söz konusu tekliflerin oldukça üzerinde.

    Ali Koç, Szalai’ye gelen teklifleri beğenmedi #2

    Gelen teklifler az bulunuyor

    Başkan Ali Koç, önceki süreçte Attila Szalai için kapıyı 20 milyon eurodan açmıştı.

    Fenerbahçe'nin bir numarası, Macar stoper için "20 milyon euronun altı konuşulmaz bile." ifadelerini kullanmıştı.

    İlerleyen zamanda gözden biraz olsun düşen Attila Szalai için Fenerbahçe 15 milyon euroya kadar indi. Ancak Macar stoper için gelen şu an tekliflerin 9 milyon euroyu aşmamış olması transfere engel oluyor. Sarı-lacivertli yönetim, Attila Szalai'yi bu rakamlara kesinlikle bırakmak istemiyor.

    Sarı-lacivertli ekip ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Attila Szalai, geride bıraktığımız sezonda toplam 43 maça çıkmış ve 1 gol, 2 asistlik katkı vermişti.

    Ali Koç, Szalai’ye gelen teklifleri beğenmedi #3


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