Allahyar takımdan gönderiliyor

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Fenerbahçe'de, yeni sezonda kadroda olmayacak ilk isim belli oldu.
Sarı-lacivertliler, büyük umutlarla transfer edilen İranlı futbolcu Allahyar'ın sözleşmesini feshetme kararı aldı.
5 YILLIK İMZA ATMIŞTI
Sezon başında 5 yıllık kontrata imza atan ancak kiralık olarak gittiği İstanbulspor'da bile vasatı aşamayan 18 yaşındaki futbolcuyla, yolların ayrılacağı öğrenildi.
12 MAÇTA 1 GOL
Temel futbol bilgisi yetersiz görülen genç oyuncu, TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 12 maçta sadece 1 gol atabildi.