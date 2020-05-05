Allahyar takımdan gönderiliyor Fenerbahçe yönetimi, beklentileri karşılayamayan genç futbolcu Allahyar ile yolları ayırma kararı aldı.

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Fenerbahçe'de, yeni sezonda kadroda olmayacak ilk isim belli oldu.

Sarı-lacivertliler, büyük umutlarla transfer edilen İranlı futbolcu Allahyar'ın sözleşmesini feshetme kararı aldı.

5 YILLIK İMZA ATMIŞTI

Sezon başında 5 yıllık kontrata imza atan ancak kiralık olarak gittiği İstanbulspor'da bile vasatı aşamayan 18 yaşındaki futbolcuyla, yolların ayrılacağı öğrenildi.

12 MAÇTA 1 GOL

Temel futbol bilgisi yetersiz görülen genç oyuncu, TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 12 maçta sadece 1 gol atabildi.