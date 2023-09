Altay Bayındır resmen Manchester United'da

ensonhaber.com

Fenerbahçe, Manchester United'a transfer olmaya hazırlanan Altay Bayındır'ın ayrılığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ın lisansının iptal edildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi.

Manchester United duyurdu

Ardından İngiltere Premier Lig'in önemli ekiplerinden Manchester United da Altay Bayındır'ın transferini resmen açıkladı.

Manchester United, Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Fenerbahçe veda etti

Öte yandan sarı-lacivertliler de bir açıklama yayınlayarak eski kalecilerine ve kaptanlarına veda etti.

Transferin mali detayları

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın Manchester United'a olan transferinin mali detaylarını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ın 5 Milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibine transfer olduğunu duyurdu.

Ayrıca oyuncunun sonraki satışından %20 pay ve satış bedelinin 10 Milyon euroyu geçmesi halinde +1 Milyon euro daha pay olacağı belirtildi.

İlk sözleri

Altay Bayındır, Manchester United'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Manchester United'a katılmak ve bu inanılmaz kulübü temsil eden ilk Türk oyuncu olmak büyük bir onur.



"Başarıya dair bir tutkum var ve bu özel oyuncu grubunun hedeflerimize ulaşmasına yardımcı olmak için her şeyi vereceğim.



"Böyle tecrübeli bir kaleci ekibiyle çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Her birimizin istendiğinde performans göstermeye hazır olması için birbirimizi destekleyeceğiz ve her gün yüksek standartlar ortaya koyacağız.