Altay Bayındır resmen Manchester United'da Manchester United, Altay Bayındır transferini resmen duyurdu.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, Manchester United'a transfer olmaya hazırlanan Altay Bayındır'ın ayrılığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ın lisansının iptal edildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi.

Manchester United duyurdu

Ardından İngiltere Premier Lig'in önemli ekiplerinden Manchester United da Altay Bayındır'ın transferini resmen açıkladı.

Manchester United, Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Fenerbahçe veda etti

Öte yandan sarı-lacivertliler de bir açıklama yayınlayarak eski kalecilerine ve kaptanlarına veda etti.

Yolun Açık Olsun Fenerbahçe’nin Evladı Altay Bayındır



21 yaşında merhaba dediğin Çubuklu ile bugün bir hikâyeyi geride bırakıyorsun…



Zor günler yaşadın belki çok üzüldün çok üzüldük ama Sarı Lacivert'e inanmaktan bu formaya bağlılıktan hiç vazgeçmedin!



Şimdi senin için yeni bir meydan okuma başlıyor!

Unutma ki Kulübün ve taraftarın hep seninle!

Fenerbahçe hep senin evin!

Kalplerimiz hep yanında!

Başarıların gururumuz,

Mutluluğun mutluluğumuz olacak!

Yolun açık,

Şansın bol olsun!

Transferin mali detayları

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın Manchester United'a olan transferinin mali detaylarını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ın 5 Milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibine transfer olduğunu duyurdu.

Ayrıca oyuncunun sonraki satışından %20 pay ve satış bedelinin 10 Milyon euroyu geçmesi halinde +1 Milyon euro daha pay olacağı belirtildi.

İlk sözleri

Altay Bayındır, Manchester United'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.