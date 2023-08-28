Anderson Talisca, Katar ekibi Al Duhail'e gidiyor Al Nassr'dan ayrılması gündemde olan ve uzun süre adı Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Anderson Talisca'nın Katar Ligi takımlarından Al Duhail'e gideceği iddia edildi.

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Yaz transfer döneminde ismi eski takımı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Anderson Talisca hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ın yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiği, Galatasaray'ın da hücum rotasyonundaki kalabalıktan dolayı kadroda düşünmediği Brezilyalı yıldızın, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a veda etmek üzere olduğu belirtildi.

Talisca'nın yeni takımının ise Katar Ligi takımı Al Duhail olacağı yazıldı.

Katar'a transfer olmaya çok yakın

Katar basınında yer alan habere göre; Al Duhail'in Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Al Duhail'in Anderson Talisca'yı renklerine bağlamasının oldukça yakın olduğu ifade edildi.

Sözleşmesi uzatılmıştı

Al Nassr, 2021 yazında Çin'in Guangzhou Evergrande takımından kadrosuna kattığı Anderson Talisca ile olan sözleşmesini geçtiğimiz Nisan ayında 2026 yılına kadar uzatmıştı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Talisca, Al Nassr formasıyla çıktığı 62 maçta 45 gol ve 6 asistle mücadele etti.