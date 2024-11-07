Anderson Talisca'nın menajeri konuştu: Fenerbahçe...

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Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'nın ismi, her transfer dönemi öncesi gündemi meşgul ediyor. Son dönemde Fenerbahçe'ye geleceği haberleri kulaktan kulağa yayılmaya başladı.

Sabah Spor'un haberine göre; Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Türkiye'den herhangi bir girişim olmadığını ve 30 yaşındaki 10 numaranın, Al Nassr'da kalacağını belirtti.

Talisca'nın transferinin mümkün olmadığını özellikle vurgulayan menajer, "Sözleşmemiz 2026'nın Haziran ayında bitecek. Kendisi Arabistan'da oynamaktan mutlu. Kulübünden 12 milyon euro kazanıyor. Şu aşamada Talisca'nın ayrılma ihtimali yok." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA 37 GOL 14 ASİST YAPMIŞTI

İki sezon Beşiktaş'ta oynayan Talisca, 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Kartal'da toplam 80 maçta 37 gol, 14 asist gerçekleştiren Brezilyalı yıldız, taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

2021 yılından bu yana Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 101 maçta 76 gol attı ve 10 asist yaptı.