Angelino, Galatasaray'a veda etti Galatasaray'dan ayrılan ve sezon sonuna kadar Roma'ya kiralık olarak giden Angelino sarı-kırmızılılara veda etti. Angelino'nun sitemli veda paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com

2023-2024 sezonu yaz transfer döneminde Alman ekibi Leipzig'den kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Angelino, Roma ile geçici sözleşme imzaladı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Angelino ile 30 Haziran 2024'e kadar satın alma opsiyonlu geçici transferle Leipzig kulübünden kadroya katıldığı duyurulurken, İspanyol sol kanat oyuncusunun Avrupa'da Manchester City, Mallorca, NAC Breda, PSV Eindhoven, Leipzig, Hoffenheim ve Galatasaray'da çeşitli deneyimler kazandığı ifade edildi.

Galatasaray'dan ayrılarak Roma'ya 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla transfer olan Angelino, dikkat çeken bir veda paylaşımında bulundu.

"Benim için yaptıkları her şeyden dolayı teşekkür ederim"

Angelino yaptığı paylaşımında, şunları dedi:

Ekim ayından beri zor durumdayken eski takım arkadaşlarımın benim için yaptıkları her şeyden dolayı teşekkür ederim.

"Bazı insanlar başından sonuna kadar çok zorlaştırdı"

İspanyol sol bek ayrıca, şu ifadeleri kullandı: