Angelino resmen Roma'da
ensonhaber.com

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen İspanyol sol bek Angelino, İtalya'nın köklü takımlarından Roma'ya transfer oldu.

Bonservisi Bundesliga ekibi Leipzig'te olan Angelino, Leipzig'ten Roma'ya sezon sonuna kadar kiralandı.

Satın alma opsiyonu 5 milyon euro

Roma, sezon sonunda 27 yaşındaki sol bekin bonservisini almak istemesi durumunda 5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanabilecek.

Sezon performansı

Galatasaray'da bu sezon 19 maça çıkan Angelino, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.