Ankaragücü, Ali Sowe ile yeniden anlaştı Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Ali Sowe'la yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu topladığı 42 puanla 11. sırada tamamlayan Ankaragücü'nde transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

Başkent ekibinin geçen sezon Rusya'nın Rostov ekibinden kiraladığı Ali Sowe, yeni sezonda da başkent ekibi adına mücadele edecek.

Sosyal medya hesabından video paylaşan sarı-lacivertli kulüp, Sowe'la yeniden anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

"Futbolcumuz Ali Sowe, bu hakkını kullandı ve kulübümüzle 1 yıllık anlaştı"

Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin de yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"FIFA, Ukrayna ve Rusya'da yer alan takımlarda bonservisi bulunan futbolculara, savaş sebebiyle sözleşmelerini askıya alma hakkı verdiği maddenin süresini 1 yıl uzattı. Futbolcumuz Ali Sowe, bu hakkını kullandı ve kulübümüzle 1 yıllık anlaştı."

Gambiyalı futbolcu, geçen sezon Ankaragücü formasıyla çıktığı 36 maçta 16 gol atarak dikkati çekmişti.