Ankaragücü, Efkan Bekiroğlu ile anlaşma sağladı Ankaragücü, en son Alanyaspor'da forma giyen Efkan Bekiroğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

AA & Ensonhaber Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, transfer çalışmalarına devam ediyor. Hellas Verona'dan milli oyuncu Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Efkan Bekiroğlu ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Efkan Bekiroğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı." ifadesine yer verildi. Alanyaspor forması giydi İmza töreninde Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da yer aldığı belirtildi. 27 yaşındaki Efkan Bekiroğlu, geçen sezon Alanyaspor formasıyla ligde 25 maçta forma giydi.