Ankaragücü, eski oyuncusu Owusu Kwabena'yı kiraladı

AA & Ensonhaber
1. Lig ekibi Ankaragücü, eski futbolcusu Owusu Kwabena'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Kulübümüz Owusu Kwabena'nın, sezon sonuna kadar geçici transferi için Ferencvaros Kulübü ile anlaşmaya varmıştır.
ANKARAGÜCÜ'NDE FORMA GİYMİŞTİ
Ganalı futbolcu, Ankaragücü yine 1. Lig'deyken 2021-2022 sezonunda başkent ekibinin formasını giymiş ve attığı 7 golle şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.
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