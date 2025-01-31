Ankaragücü, eski oyuncusu Owusu Kwabena'yı kiraladı
AA & Ensonhaber

1. Lig ekibi Ankaragücü, eski futbolcusu Owusu Kwabena'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüz Owusu Kwabena'nın, sezon sonuna kadar geçici transferi için Ferencvaros Kulübü ile anlaşmaya varmıştır.

ANKARAGÜCÜ'NDE FORMA GİYMİŞTİ

Ganalı futbolcu, Ankaragücü yine 1. Lig'deyken 2021-2022 sezonunda başkent ekibinin formasını giymiş ve attığı 7 golle şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.

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Emre Çalışkan
Editor