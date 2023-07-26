Ankaragücü, Giresunspor'dan Alper Uludağ'ı transfer etti

AA & Ensonhaber
Süper Lig'de yeni sezonda üst sıraları hedefleyen Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü'nde güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmaları devam ediyor.
Başkent ekibi son olarak Süper Lig'e veda eden Giresunspor'da forma giyen savunma oyuncusu Alper Uludağ'ı renklerine bağladı.
1 yıllık sözleşme imzalandı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki sol bekle 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Ankaragücü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Alper Uludağ'ın, kulüp başkanı Faruk Koca'nın katıldığı törenle sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.