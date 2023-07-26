Ankaragücü, Giresunspor'dan Alper Uludağ'ı transfer etti Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Giresunspor'dan Alper Uludağ'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de yeni sezonda üst sıraları hedefleyen Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü'nde güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmaları devam ediyor.

Başkent ekibi son olarak Süper Lig'e veda eden Giresunspor'da forma giyen savunma oyuncusu Alper Uludağ'ı renklerine bağladı.

1 yıllık sözleşme imzalandı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki sol bekle 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ankaragücü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Alper Uludağ'ın, kulüp başkanı Faruk Koca'nın katıldığı törenle sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.