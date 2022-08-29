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    Ankaragücü taraftarı İsmail Kartal'ı istiyor

    Ankaragücü taraftarı İsmail Kartal'ı istiyor

    Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Ankaragücü'nde taraftar, İsmail Kartal ismi üzerinde sosyal medyadan çağrı yaptı.
    • 29.08.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 12:35
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    Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan İsmail Kartal'ın, Süper Lig 'e sürpriz bir takımla geri dönebileceği iddia edildi.

    Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 yenilen Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

    Ankaragücü yönetimi, yaptığı açıklama ile Dalcı'ya emeklerinden dolayı teşekkür etti.

    Ankaragücü taraftarı İsmail Kartal ı istiyor #1

    Taraftarın aklındaki tek isim İsmail Kartal

    Teknik direktörsüz kalan Ankaragücü'nde taraftarların aklındaki tek isim İsmail Kartal.

    Daha önce Haziran 2017-Aralık 2018 arasında Başkent ekibini çalıştıran ve çıktığı 53 maçta 1.62 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal, başarılı performansıyla taraftarların sevgisini kazanmıştı.

    Taraftarlar sosyal medyadan İsmail Kartal ismini sürekli olarak paylaşırken, hocanın geri dönmesi için kampanya başlattı.

    Ankaragücü taraftarı İsmail Kartal ı istiyor #2

    Yönetim kesin gözüyle bakıyor

    Ankaragücü'nün zorlu fikstürde yabancı bir teknik adam getirmenin işleri daha da zorlaştıracağını düşünen yönetimin, takımı bilen ve ligin başarılı isimlerinden biri olan İsmail Kartal'ı takımın başına getirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    Ankaragücü taraftarı İsmail Kartal ı istiyor #3


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