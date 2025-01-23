Ankaragücü'nden üç transfer birden

AA & Ensonhaber

1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, Halil İbrahim Pehlivan ve Erten Ersu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rizespor forması giyen Halil İbrahim Pehlivan ve en son Gostivar forması terleten Erten Ersu'nun transfer edildiği belirtildi.

Açıklamada, iki oyuncuyla da 1,5'er yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

BİR TRANSFER DAHA...

1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, orta saha oyuncusu Dalcio Gomes'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dalcio Gomes Ankaragücü'müzde. Kulübümüz Dalcio Gomes'in, sezon sonuna kadar geçici transferi için Kızılyıldız kulübü ile anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.