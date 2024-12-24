Anlaşma sağlandı! Yasin Özcan Premier Lig yolcusu

İHA

Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maçın tamamında forma giyen ve 1 de asist yapan Yasin Özcan, İngiltere yolcusu.

Hem yurt içi hem de yurt dışından birçok takımın transfer listesinde olan Yasin için Kasımpaşa, Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

İNGİLTERE'YE GİDECEK

18 yaşındaki futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'ye gidecek.

BONSERVİSİ 8 MİLYON EURO

Kasımpaşa ile Aston Villa'nın bu transfer için 8 milyon euroya el sıkıştığı öğrenildi.