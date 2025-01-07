Anlaşma tamam! Eren Elmalı, Galatasaray'da

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Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Galatasaray, Trabzonspor'un 24 yaşındaki milli futbolcusu Eren Elmalı'nın transferi için hem Trabzonspor hem de oyuncu tarafıyla anlaşmaya vardı.

3.5 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Transfer görüşmelerini Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bizzat yürüttü.

Özbek'in, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmeler sonucunda sarı-kırmızılı ekip, milli sol beki 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Ayrıca anlaşmaya göre, Trabzonspor sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak.

RESMİ AÇIKLAMA YAKINDA

İki kulüp başkanının uzlaşmasıyla transfer süreci olumlu sonuçlandı. Galatasaray’ın, Eren Elmalı transferini kısa süre içinde resmen duyurması bekleniyor.