Antalyaspor, Naldo Pereira ve Sander Van de Streek'i kadrosuna kattı Antalyaspor, daha önce 2 sezon formasını terleten eski oyuncusu Brezilyalı Stoper Edinaldo Gomes Pereira ile 1+1, Hollandalı orta saha oyuncusu Sander Van de Streek ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA

Antalyaspor, yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, daha önce 2 sezon formasını terleten eski oyuncusu Brezilyalı Stoper Edinaldo Gomes Pereira'yı 1+1 yıllığına, Hollandalı orta saha oyuncusu Sander Van de Streek'i de 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine, Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Gülel katıldı.

"Güçlü bir şekilde transferlerimize devam ediyoruz"

İmza töreninde ilk konuşmayı yapan Başkan Gülel, yaz transfer döneminde 7. ve 8. imzaları bugün attırmaktan ve kadroyu daha güçlü hale getirmekten mutlu olduklarını dile getirerek, şunları dedi:

Daha önce söz verdiğimiz gibi güçlü bir şekilde transferlerimize devam ediyoruz. Belki bir kaç oyuncu daha transfer edebiliriz. Bugün de 2 kıymetli oyuncuya daha imza attırıyoruz. Kulübümüzle özdeşleşmiş bir oyuncu olan Naldo ve Hollandalı Van de Streek ile imza törenindeyiz. Eksik taraflarımızı biliyoruz ve ne tür transferler yapmamız gerektiği konusunda özenle çalıştık. Taraftarımız bizden çok hızlı sonuç bekliyor. Geçmişte çok hızlı davranıldığı günler olmuş ama hata yapma oranı yükselmiş. Biz de elbette hata yapacağız ama bunu minimize etmek istiyoruz. İnce eleyip sık dokumaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızın sabrına teşekkür ediyoruz.

"Camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Naldo’nun takımı, camiayı iyi tanıdığını, 1 yıl aradan sonra yeniden fit olarak takıma döndüğünü ifade eden Gülel, şu şekilde konuştu:

Kulübümüze katkı sağlamaya devam edecek. Stoper bölgesindeki eksiğimizi tamamlamış olduk. Futbol hayatının neredeyse tamamını Hollanda’da geçiren Van de Streek’in stilini çok beğendim. Umarım hayal ettiğimiz katkıyı bize verecektir. Her iki oyuncumuza da başarılar diliyor ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"Burada olduğum için mutlu ve huzurluyum"

2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Antalyaspor formasını başarıyla terleten, 1 yıl aradan sonra yeniden kırmızı-beyazlı renklere dönen Naldo ise kendisini evinde gibi hissettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Burada olduğum için mutlu ve huzurluyum. Gelmeyi çok istiyordum. Ayrıldıktan sonra bile yeniden dönmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdım. Dönüşüm için başta başkanımız olmak üzere kimin emeği geçtiyse teşekkür ediyorum. Hocamızın geldiği ilk sene muhteşem bir sezon geçirmiştik. Bu sezon ondan daha iyisini yapmak istiyoruz. Kendime ve takıma güveniyorum. Ne yapmak istediğini bilen iyi bir hocamız var. Geldiğim için mutluyum ve kendimi çok duygusal hissediyorum.

"Çok hızlı bir transfer süreci yaşadık"

Hollandalı 10 numara Sander Van de Streek ise şunları dedi:

Burada olduğum için mutluyum. Çok hızlı bir transfer süreci yaşadık. Bu süreç içinde bana olan yaklaşım hep çok sıcakkanlı oldu. Açıkçası kendimi kulübe bağlılık hissedecek şekilde buraya gelmem sağlandı. Kendimi iyi hissediyorum. Arkadaşça ve sıcak bir karşılama gördüm. Güzel ve başarılı bir sezon geçirip hedefimize ulaştığımız bir yıl olmasını diliyorum.

İmza töreninin ardından bu sezon 22 numaralı formayı giyecek olan Sander Van de Streek ile 44 numaralı formayı terletecek olan Naldo Pereira, yeni formaları ile ilk pozlarını verdi.