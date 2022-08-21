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    Anthony Nwakaeme Galatasaray ile anlaştı

    Anthony Nwakaeme Galatasaray ile anlaştı

    Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Trabzonspor'la yollarını ayıran Anthony Nwakaeme transferi için anlaşma sağladı.
    • 21.08.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 11:00
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    Süper Lig'de oynadığı 3 maçın sonunda 6 puan toplayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

    5 Eylül'de bitecek olan transfer periyodunda takıma takviyeler yapmak isteyen Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, geçtiğimiz sezon şampiyon olan Trabzonspor’la yollarını ayıran Anthony Nwakaeme transferini imzaya bıraktı.

    Geçen sezon attığı 15 golün yanı sıra yaptığı 10 asistle toplamda 25 kez skora katkı sağlayarak bordo-mavililerin şampiyonluğunda en önemli paya sahip olan Nijeryalı oyuncu, yeni sezonda parçalı formayı terletmek istiyor.

    Anthony Nwakaeme Galatasaray ile anlaştı #1

    1.5 milyon euro maaş

    Trabzonspor’dan zam alamayınca ayrılan Nwakaeme, 1.5 milyon euro civarındaki yıllık maaşıyla sarı-kırmızılı takıma imza atacak.

    Kerem ve Yunus’u forma rekabetine sokmak isteyen teknik direktör Okan Buruk da 33 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinin gerçekleşmesini bekliyor. Galatasaray’ın Nwakaeme ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Anthony Nwakaeme Galatasaray ile anlaştı #2


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