Arda Güler, Fenerbahçe'ye dönüyor! Ali Koç'tan tarihi adım Fenerbahçe'nin rekor transfer ücretiyle Real Madrid'e sattığı Arda Güler, sakatlıkları nedeniyle bir türlü İspanya kariyerine başlayamadı. Sarı-lacivertli takım eski yıldızını kiralamak için harekete geçti.

ensonhaber.com

Sezon başında Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den İspanya LaLiga ekibi Real Madrid'e transfer olan ve yaşadığı sakatlıklar sonrasında yeni takımıyla henüz maça çıkamayan Arda Güler hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Defensa Central'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Arda Güler'i kiralamak için Real Madrid'e teklif yaptı...

Haberde Fenerbahçe'nin Arda Güler'in maaşını karşılama ve 1 milyon euroluk bir kiralama bedeli ödemeyi teklif ettiği belirtilirken, İspanyol takımında önceliğin oyuncuyu takımda tutmak olduğu ancak ilerleyen süreçte bu teklifi değerlendirmeye alabileceği de aktarıldı.

51 maça çıkmıştı

Real Madrid'e transfer olmadan önce Fenerbahçe forması ile toplamda 51 maça çıkan Arda Güler, 9 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti.

18 yaşındaki futbolcu A Milli Takım formasını da 4 kez sırtına geçirirken, 1 kez gol sevinci yaşamıştı.