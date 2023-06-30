Arda Güler için çılgın iddia: Galatasaray'a kiralanabilir Fenerbahçe'den Arda Güler'in bonservisini almak isteyen Barcelona'nın genç oyuncuyu 1 yıllığına Galatasaray'a kiralayabileceği iddia edildi.

Geride bıraktığımız 2022-2023 sezonunda gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan genç futbolcu Arda Güler'in geleceği netlik kazanıyor.

Son olarak Barcelona'nın ciddi şekilde talip olduğu Arda Güler hakkında Katalan Kulübünün Başkanı Joan Laporta, genç futbolcuyu kadrolarına katmak istediklerini söyleyip şu ifadeleri kullanmıştı:

Deco bugün İstanbul'daydı. La Liga Yönetimi, gelecek sezonun planlamasını yaparken, Finansal Fair-play'i etkilemeden bu süreci yürütmemizi sağlıyor. Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz. Scout ekibimiz uzun zamandır Arda'yı takip ediyor. Deco'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz.

Galatasaray'a kiralanacağı iddia edildi

Yaşanan bu gelişmeler üzerine ise Barcelona'yı yakından takip eden gazeteci Achraf Bin Ayad, 18 yaşındaki genç futbolcu hakkında yaşanan yeni gelişmeleri yazdı.

Ayad, Barcelona'nın Arda Güler'in 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyeceğini duyurdu. Gazeteci, Katalan ekibinin oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde tecrübe kazanması için 1 sezonluğuna Galatasaray'a kiralayacağını iddia etti.

Önümüzdeki günlerde görüşme olacak

İstanbul'da bulunan Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun önümüzdeki günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le bu transferi görüşmek için buluşacağı belirtildi.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine ise Fenerbahçe cephesinin Barcelona'ya Arda Güler'in 1 sezon daha sarı-lacivertli formayla kiralık olarak oynaması yönünde çağrı yaptığı öğrenildi.