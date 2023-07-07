Arda Güler, Real Madrid'le sözleşme imzaladı Fenerbahçe'den İspanya'nın yolunu tutan 18 yaşındaki Arda Güler, kendisini Real Madrid'e bağlayan sözleşmeye imza attı.

LaLiga ekiplerinden Real Madrid'le 6 yıllık anlaşma sağlayan Arda Güler, kendisini eflatun-beyazlı formaya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Milli futbolcu, Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerde basına tanıtıldı.

Real Madrid Başkanı başkan Florentino Perez ile sözleşme imzalayan Arda Güler, 24 numaralı formasıyla kameralara poz verdi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler'in transferi hakkında şu ifadeleri kullandı:

Real Madrid'e hoş geldin Arda Güler. Bu büyük günde yanımızda olanlara teşekkürler. Takımı güçlendirmek için daima iyi oyuncular aldık. Real Madrid için tutkulu bir takım oluşturduk. Geleceğimizde önemli bir pay sahibi olacak bir yeteneği transfer ettik. Gelecekte elde edeceğimiz başarıların temelini oluşturuyoruz. Birçok tecrübeli, birçok yetenekli oyuncularla büyük başarılar elde ettik. Bu şekilde de dünyanın en büyük kulübü olduk. Genç ve yetenekli oyuncular, Real Madrid çatısı altında kendilerini geliştirdiler, efsane haline geldiler.

Perez, tüm kulüplerin Arda Güler'le ilgilendiğini ifade etti.

Bugün bizim için çok önemli. Real Madrid hayaliyle büyüyen bir çocuğu daha kadromuza katıyoruz. Tüm kulüpler, Arda Güler ile ilgileniyordu. Arda Güler'i size gururla takdim ediyorum. Arda Güler, senin yeteneklerin ve karakterin tüm dünyayı etkiledi. Real Madrid'i seçtiğin için teşekkür ederiz. Birlikte tarih yazabiliriz.

Perez, Arda'ya Türkiye'nin gururu olduğunu söyledi.

18 yaşında olmana rağmen hayalini gerçekleştirebildin. Bu yaşın rağmen birçok başarı elde ettin. Biz hayalini gerçekleştirmene yardımcı oluyoruz. Senin yeteneklerinle beraber gücümüze güç katacağız. Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmanın yolunu bulacağız. Burada büyüyeceksin. Sadece futbol olarak değil, kişilik olarak da büyüyeceksin. Real Madrid'de kendini dünyaya tanıtacaksın. Birlikte başaracağız. Senin Real Madrid kariyerini taçlandıracağız. Asla şunu unutma; seni daima ailen destekleyecek, onlar için de çok duygusal bir gün. Çocukları, hayalini gerçekleştirdi. Arda, sen Türkiye'nin de gururusun.

Florentino Perez açıklamalarına şöyle devam etti:

Dünyanın en büyük kulübünde oynamanın nasıl bir sorumluluk olduğunu göreceksin. Aynı şekilde Fenerbahçe'de de büyük sorumluluk aldın. 14 yaşında Fenerbahçe'ye katıldın. 16 yaşında Fenerbahçe a takımında oynadın, Avrupa'da oynadın. Türkiye Kupası'nı kazandın, en iyi oyuncu seçildin. Fenerbahçe ile 51 maçta oynadın. Türk Milli Takımı'na seçildin. 17 yaşında inanılmaz bir başarı gösterdin. Türkiye de seninle gurur duyuyor Arda. Kariyerini birlikte yukarı çıkaracağız. Bernabeu'da seni her şekilde destekleyecek bir taraftar bulacaksın.

Başkan Perez, son olarak şu sözleri sarf etti:

Asla unutma ki Real Madrid'e bir kere gelenlerin kalbinde hep Real Madrid kalır. Milyonlarca Madridista, seni artık ailenin bir parçası olarak görüyor. Her zaman destekleneceksin. Bu sana çok büyük bir sorumluluk getirecek. Herkesin hedefindeki kişisin. Hayatın buna göre şekillenecek. Tüm çocuklar, seni izleyecekler. Evine hoş geldin. Real Madrid'e hoş geldin Arda.

Real Madrid'in ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu

Real Madrid, Arda Güler transferi için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis ve azami 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe'nin Arda Güler'in sonraki satışından da yüzde 20 payı bulunuyor.

Detaylar geliyor...