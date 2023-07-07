Arda Güler: Real Madrid'in efsanesi olmak istiyorum Real Madrid'le 6 yıllık resmi sözleşmeye imza atan 18 yaşındaki futbolcu Arda Güler, basın toplantısında, "Real Madrid'in efsanesi olmak istiyorum. Burada olmak çok büyük bir gurur" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Milli futbolcu Arda Güler, Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e resmen transfer oldu.

Valdebebas'ta Real Madrid'in Spor Şehri'nde başkan Florentino Perez ile sözleşme imzalayan Arda Güler, 24 numaralı formasıyla poz verdi.

Daha sonra Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, açıklamalarda bulundu.

"Bugün benim hayatımın en özel günü"

Arda Güler'in ilk sözleri şu şekilde oldu:

Bugün benim hayatımın en özel günü. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Real Madrid'in efsanesi olmak istiyorum. Burada olmak çok büyük bir gurur!

"Real Madrid sizi istediğinizde gelirsiniz"

Arda Güler, Avrupa'nın birçok kulübünün kendisini istediğini belirtti.

Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü, burada olmak benim için çok önemli. Çok gururluyum. Avrupa'nın birçok kulübü beni istedi. Real Madrid sizi istediğinizde gelirsiniz. Başkan Florentino Perez de beni ikna etti. Tüm yeteneklerimi burada göstermek istiyorum.

"Kiralık gitmeyeceğim"

18 yaşındaki futbolcu, rekabete hazır olduğunu söyledi.

Birçok önemli oyuncumuz var ama ben rekabete hazırım, severim. Oynamak için geldim. Kazanmak istiyorum, bunun için her şeyi yapmak ve kendimi Real Madrid'de göstermek istiyorum. Kiralık gitmeyeceğim. Real Madrid'de kalacağım.

"Mesut Özil, Real Madrid'in en büyük kulüp olduğunu bahsetti"

Real Madrid'e gelmeden önce Mesut Özil'le konuştuğunu açıklayan Arda, sözlerine şöyle devam etti:

Mesut Özil, Real Madrid'in en büyük kulüp olduğunu bahsetti. Bana bu süreçte çok yardımcı oldu ve kulübü bana çok güzel şekilde anlattı. Real Madrid tarihinde çok önemli oyuncular var. Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Mesut Özil... Bunlar hep benim aklımdaydı. Bu oyuncular gibi özel olmak isterdim. Şimdi ben de bu kulübün tarihinde yer almak istiyorum.

"Ancelotti beni aradı"

Arda Güler, Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti'nin kendisini aradığını açıkladı.

Ancelotti beni aradı ve Real Madrid'e gelmek gerektiğini, çok istediğini söyledi. Benim için çok büyük bir gururdu. Birkaç kere aradı beni. Hangi pozisyonda oynayacağımı, düşüncelerini bana anlattı.