Arda Güler transferinde kritik gün: 4 Temmuz'u bekleyin

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen Arda Güler'in Barcelona veya Real Madrid'den birini seçeceği tahmin ediliyor.
Genç futbolcu ise yakın çevresine son kararını 4 Temmuz Salı günü vereceğini ifade ederek, bu konuda baskı yapılmamasını rica etti.
Barcelona'ya çok yakın
Kariyerini en iyi şekilde yönlendirmek isteyen 18 yaşındaki oyuncunun en iyi teklifi Barcelona'dan aldığı öğrenildi.
Bir diğer senaryoda ise Arda, 1 sezon daha Fenerbahçe'de kiralık oynayacak ancak bonservisi Barcelona'da olacak.