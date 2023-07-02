Arda Güler transferinde kritik gün: 4 Temmuz'u bekleyin Adı Barceona ve Real Madrid'le anılan Arda Güler, transfer ile ilgili kararını 3 Temmuz'da Ali Koç ve İsmail Kartal ile görüştükten sonra 4 Temmuz'da verecek.

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen Arda Güler'in Barcelona veya Real Madrid'den birini seçeceği tahmin ediliyor. Genç futbolcu ise yakın çevresine son kararını 4 Temmuz Salı günü vereceğini ifade ederek, bu konuda baskı yapılmamasını rica etti. Gözden Kaçmasın Arda Güler'in attığı gol Puskas ödülüne aday olabilir Haberin Detayları Barcelona'ya çok yakın Kariyerini en iyi şekilde yönlendirmek isteyen 18 yaşındaki oyuncunun en iyi teklifi Barcelona'dan aldığı öğrenildi. Bir diğer senaryoda ise Arda, 1 sezon daha Fenerbahçe'de kiralık oynayacak ancak bonservisi Barcelona'da olacak. Gözden Kaçmasın Arda Güler için çılgın iddia: Galatasaray'a kiralanabilir Haberin Detayları